Gökçek'ten Erdoğan'ın hemşerisine 337 milyon 796 bin TL'lik ihale kıyağı: Yoksulları kullanmışlar...

Melih Gökçek 'yoksul yurttaşlara dağıtılmak' adı altında çeşitli gıda ve temizlik ürünleri için açtığı ihaleyi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşerisi AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan'a vermiş.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Next Level gökdelenini ödemediği borçlar nedeniyle Ziraat Bankası’na devreden AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın şirketi, "yoksullara yapılan yardım" adı altında milyonluk ihaleler kazandı.

Pasifik AŞ’nin sahibi Fatih Erdoğan ve AKP’li milletvekili eşi Asuman Erdoğan’ın da ortağı olduğu ORPAŞ Gıda ve Ticaret AŞ, 2007-2013 yılları arasında Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 337 milyon 796 bin 600 liralık ihale aldı.

İhalelerin tümü, "yoksul yurttaşlara dağıtılmak" adı altında 20 kalem çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri için açılmıştı.

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’in belirlemelerine göre, söz konusu yıllar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce "yoksul yurttaşlara yardım" adı altında açılan ihalelerin tümü ORPAŞ Gıda ve Ticaret AŞ tarafından üstlenildi. İhalelerin toplam sözleşme tutarları KDV ile birlikte 364 milyon lirayı aşıyor.

İHALELERDE TEKEL OLUŞTURULDU

Cumhuriyet'ten Işın Kansu'nun haberine göre ihalelerin aynı firma tarafından üstlenilmesi, ihalelere yeterli katılımın olmaması üzerine yapılan şikâyeti Kamu İhale Kurumu 3 Mart 2008’de karara bağladı. Karar ile ihalelerde rekabetin sağlanamadığı, engellendiği, tekel oluşturulduğu anlaşıldı.

Mahmut Esen, milyon liralık tutarlardaki malı, yalnızca bir müşterisine her yıl satma fırsatı ve garantisinin kamu idarelerine ihalesiz satış yapma olanağı olan DMO gibi kamu kurum ve kuruluşları açısından da imrenilecek bir durum olduğunun altını çizdi.

Yoksullara yardım ihalelerini aldığı dönemde, ORPAŞ Gıda ve Ticaret AŞ’nin ortakları arasında Fatih Erdoğan’ın yanı sıra Mehmet, Asuman, Aysel, Ahmet Erdoğan da yer almaktaydı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize Güneysu ilçesinden hemşerisi olan Fatih Erdoğan’ın, 2013’te AKP yetkililerinin katıldığı büyük törenle açtığı Ankara’daki “Next Level Alışveriş Merkezi”ne Varlık Fonu’na devredilen Ziraat Bankası tarafından el konulmuştu.