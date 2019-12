Next Level AVM'ye el konuldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2013’te büyük bir törenle açtığı Ankara’daki 'Next Level' alışveriş merkezine, Varlık Fonu’na devredilen Ziraat Bankası tarafından el konuldu.

TOKİ’nin Ufuk Üniversitesi’nden aldığı arazi üzerine kurulan Next Level alışveriş ve iş merkezi, kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan alınan kredi ile yapıldı. Ankara Otogarı’nın karşısında, başkentin en değerli arazisi üzerine kurulan Next Level’ın alışveriş bölümüne, Pasifik İnşaat borçları ödeyemediği için Ziraat Bankası’nca el konuldu. Aynı şirket tarafından işletildiği öğrenilen ve merkezde yer alan Keifi kafenin de el konulan yerler arasında olduğu öğrenildi. Merkezde yaklaşık yüzde 75’i satılmış olanların dışındaki tüm ofislere de Ziraat Bankası borç karşılığı el koydu. Ayrıca Next Level’da Ziraat Sanat Galerisi de açıldı.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş ve Işık Kansu'nun haberine göre, Next Level iş merkezini, “vizyonumuzu ve misyonumuzu yansıtan ilk projemiz” diye tanımlayan Pasifik İnşaat’ın, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Dikmen Vadisi’nde alınan kat karşılığı konut ihalesine de başlayamadığı bildirildi. Yalnızca hazırlığı için 13 milyon TL harcanan proje konusunda bir ilerleme kaydedilemediği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vadide arsaları bulunan hak sahiplerine bir an önce konut verilebilmesini sağlamak amacıyla çıkış aradığı edinilen bilgiler arasında. Şirketin burası için yatırdığı teminatın irat kaydedilmesinin de söz konusu olduğu ifade ediliyor.

MİLLET BAHÇESİ MANZARALI İNŞAAT

Yine Melih Gökçek döneminde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait eski EGO Garajı’nın bulunduğu 124 dönümlük arazi de, 2015 yılında Pasifik-Çiftay Adi Ortaklığı’na ihale edilmişti. Emlak GYO’dan hasılat paylaşım modeliyle satın alınan bu arazide yer alacak yapıların toplam kapalı inşaat alanı 1.525.745.98 metrekare olarak tasarlanmıştı.

Pasifik İnşaat; otel, hastane, okul, alışveriş merkezi, ofis ve konutların olacağı karma bir yapım faaliyeti sürdürüyordu. Arazide, 1674 daire satışa sunulacak, AVM ve ofis binalarının dışında 32 katlı ve toplam 638 odalı bir de otel olacaktı.

Bu inşaat alanının karşısında da Ankara’nın eski hipodromu bulunuyor. AKP iktidarı, bu alanı “millet bahçesi” yapmaya karar verdi. Bu durumda, Pasifik İnşaat’ın yaptığı konutlar “millet bahçesi” manzaralı olacaktı.

Ancak kaba inşaatı tamamlanmış olan bu gökdelenler konusunda da Pasifik İnşaat’ın sıkıntıya girdiği öğrenildi. Buradaki blokların bir kısmının Tapu Kadastro ve İller Bankası’na devri de gündemde. Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar tarafından bu devrin yapılan harcamayı kurtarmasının olanaklı bulunmadığı ileri sürülüyor.

AĞABEYİ, MÜSİAD RİZE ŞUBE BAŞKANI

Fatih Erdoğan’ın ağabeyi Mehmet Erdoğan, Rize Güneysu ilçesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşerisi. Orçay’ın sahibi olan Mehmet Erdoğan, Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Mehmet Erdoğan, yakın geçmişte MÜSİAD Rize Şube Başkanlığı da yaptı. Pasifik İnşaat’ın sahibi, Rizeli işadamı Fatih Erdoğan’ın eşi Asuman Erdoğan da, şu anda AKP Ankara Milletvekili olarak Meclis’te. Asuman Erdoğan, 2009-2018 yılları arasında AKP MKYK üyeliği, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve AKP Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı yaptı.