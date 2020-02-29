Gebzeliler doğalgaz faturalarına itiraz etti

Gebze'de TKP'nin çağrısıyla buluşan yurttaşlar doğalgaz faturalarına itiraz etti.

TKP Gebze İlçe Örgütü’nün çağrısı ile bugün saat 11:00 ‘de Gebze Palgaz önünde buluşan yurttaşlar doğalgaz faturalarına itiraz dilekçeleri verdi.

İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada, ‘’Isınma hakkı, eğitim, sağlık ve barınma gibi en temel insan haklarından biri olup, kamusal olarak ücretsiz sağlanması gereken bir hizmettir. Bu temel doğruya dayanarak kurumunuzca kesilen faturalara itiraz ediyoruz’’ dendi.

FATURALAR ÇOK AĞIR ÖDEYEMİYORUZ

Yaptığımız röportajda doğalgaz faturalarına itiraz eden vatandaş, ‘’Doğalgazı 35 derece de yakıyorum ve bana 450 TL fatura geliyor, benim bunu ödeme durumum yok, bu faturalar çok ağır ödeyemiyoruz’’ dedi.

EN TEMEL İHTİYAÇLARIMIZDAN MAHRUM BIRAKILIYORUZ

Vatandaş, ‘’Isınma, Eğitim, Sağlık ve Barınma gibi en temel ihtiyaçlarımızdan sürekli mahrum bırakılıyoruz. Gerçek enflasyon ile gösterilen enflasyonun bir olmadığını görüyoruz ve bu zamlarda gösterilen enflasyon ile yapılan zamlar alakasız kalıyor’’ diye konuştu.