Dört kardeşin öldüğü evin elektriğinin kesilmesine soruşturma

Fatih’te 4 kardeşin ölü bulunduğu evin elektriğini kesen BEDAŞ’a EPDK tarafından soruşturma başlatıldı. EPDK'nin açıklaması, sorumluluğun elektriği kesen BEDAŞ çalışanına mı yükleneceği sorusunu akla getirdi.

İstanbul Fatih’te uzun süredir geçim sıkıntısı çektikleri ve faturalarını ödeyemedikleri belirtilen dört kardeşin evlerinde ölü bulunmasının ardından BEDAŞ tarafından evin elektriğinin kesilmesi tepkilere yol açmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), BEDAŞ’ın bu uygulamasıyla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

Ancak açıklamadan anlaşıldığına göre fatura yine emekçilere kesilecek.

EPDK tarafından yapılan açıklamada “elektrik dağıtım ve tedarik şirketi çalışanlarının daima sorumlu ve titiz davranması gerektiği” belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “6 Kasım’da İstanbul Fatih'te 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olayın ardından BEDAŞ’ın yaptığı elektrik kesme uygulaması kabul edilemez. Yapılan bu uygulama sonrası BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ'a yönelik soruşturma sürecini başlattık" dedi.

"Kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz" diyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Elektrik dağıtım ve tedarik şirketi çalışanlarının daima sorumlu ve titiz davranması gerekir. Mevzuatımızda tüketicinin korunması başlıklı özel bir madde bulunuyor. Bu madde çok açık ve kırmızı çizgimizin tüketicinin korunması olduğunu vurguluyor. Biz EPDK olarak gerek dağıtım gerekse tedarik şirketlerinden mevzuatı uygularken körü körüne davranmalarını değil, vatandaşlarımızın manevi değerlerini, özel durumlarını, hassasiyetlerini gözetmelerini bekliyoruz. Tüketiciyi korumayan bir sistem yürümez ve tüketici sistemin asli unsurudur."

