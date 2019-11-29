Altın madeni davasından çekilen Bergama Belediyesi'ne tepki

İzmir’in Bergama İlçesi’ndeki Ovacık bölgesinde, Koza Altın tarafından açılan altın madeninin, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışmalarına devam etmesi dava edildi. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından CHP’den AKP’ye geçen Bergama Belediyesi’nin davadan çekilmesine tepki gösterildi.

İzmir’in Bergama İlçesi’ndeki Ovacık bölgesinde, Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'ye verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" belgesinin iptali için açılan dava, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü.

Türkiye’nin en kaliteli çam fıstığının yetiştiği Bergama Kozak Yaylası’nda açılan altın madeni, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışmalarına devam ediyor. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davayı çok sayıda yurttaş takip etti.

CHP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından CHP’den AKP’ye geçen Bergama Belediyesi’nin davadan çekilmesine tepki gösterdi.

'GELECEĞE İHANET ETMEKTİR'

Polat, “Bu davadan çekilmek yaşama, doğaya ve geleceğe ihanet etmektir. Bu olaya siyasi olarak değil, gelecek nesillere nasıl bir yaşam alanı bırakacağımız, doğaya ve çocuklarımıza olan sorumluluğumuz açısından bakmamız gerekiyordu. Ama bizi yanıltmadılar. Bergama Belediyesi başkanı bu kararla birlikte, ‘ben Bergama halkının içme suyu kaynaklarını korumayacağım’ demiştir. Doğa bunun hesabını soracaktır. Kozak'a Kapıkaya'ya yapılması planlanan altın madenine karşı, sonuna kadar çevreye sahip çıkacağız” dedi.

‘KANDIRILDIK’ DEME LÜKSLERİ YOK

Şirketin kayyuma devredildiğini hatırlatan Polat, “Bergama’nın doğasını mahvedecek şirketin FETÖ/PYD bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Artık AKP için ‘kandırıldık’ deme lüksü yok. Çünkü çalışmaların yapıldığı dönemde şirketin Yönetim Kurulu Başkanı FETÖ’nün kaçak finansörü Akın İpek, daha sonradan kayyuma devrediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve kayyumla gelip yöneten şirket, davadan bir an önce çekilip Bergama’nın doğası ve halkını düşünmelidir” diye belirtti.