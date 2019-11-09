EGEÇEP'ten 'jeotermal ihalesi' duyurusu

Ege Çevre ve Kültür Platformu, İzmir'de 14 Kasım'da yapılacak 33 jeotermal sahanın ihalesinin iptali için diğer kuruluşlarla birlikte gereken girişimlerde bulunma kararı aldıklarını duyurdu.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), İzmir Valiliği tarafından 14 Kasım tarihinde yapılacak 33 jeotermal sahanın ihalesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada EGEÇEP'in çağrısıyla iki gün önce bir araya gelen kuruluşlarla ihalenin iptali için gereken girişimlerde bulunma kararı alındığı ve 13 Kasım tarihinde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.

Açıklama şöyle:

İzmir Valiliği’nin 14 Kasım 2019’daki 33 jeotermal sahanın ihalesi hakkında, EGEÇEP’in çağrısı ile 7 Kasım 2019’da bir araya gelen aşağıdaki kuruluşlar söz konusu ihalenin iptali için gereken girişimlerde bulunma kararı aldılar.

İzmir Valiliği yatırım izleme ve koordinasyon Başkanlığı, İzmir’in 16 ilçe sınırları içinde (Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Aliağa, Dikili, Bergama, Tire, Torbalı, Ödemiş, Foça, Kınık, Kemalpaşa, Menemen, Kiraz, Bayındır) yer alan 30 alanın Jeotermal arama için ve 3 alanın ise jeotermal işletilmesi için ihaleye çıkıldığını ilan etti. Valilik açık teklif arttırma usulüne göre ihalenin 14 Kasım 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Ülkenin enerji ihtiyacı var diyerek, Ege’nin en verimli tarım alanlarında jeotermal işletmek asla kabul edilemez. Kurulacak tesislerle, İzmir ili tarım alanlarının 1/3 ü yani, yaklaşık bir milyon dönüm arazi olumsuz etkilenecek, yaşam alanları yok olacaktır. Ege’de Aydın ve Denizli örnekleri göz önüne alındığında, İzmir ilini de büyük tahribatlar beklemektedir.

Toplumda, bu ihalelerin bir kısmının asıl amacının turizm bölgelerindeki değerli arazilere (çok ucuza) sahip olunması olabileceği kaygısı vardır.

İzmirli STK’ların ve DKÖ’lerin ortak kararı jeotermal ihalelerin tamamen iptal edilmesidir.

Bu konudaki basın açıklamamızın, 13 Kasım 2019 tarihinde, saat 12.30’da İzmir Konak’ta, Sümerbank önünde geniş bir katılım ile yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu basın toplantısına EGE’li tüm sivil toplum kuruluşları, Demokratik Kitle Örgütleri, çiftçiler, tarımla uğraşan vatandaşlar, tüm yerel yönetimler, belediye başkanları, kent konseyleri, siyasi parti temsilcileri ve konuyla ilgili diğer bütün çevrelerin davet edilmesi ve geniş bir katılım sağlanması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Kuruluşlar :

EGEÇEP, İzmir Barosu kent ve Çevre Komisyonu, TMMOB İKK, Kimya Müh. Odası, İzmir Tabip Odası, ZMO, İDT- İzmir Düşünce Topluluğu, Çeşme Kent Konseyi Ekoloji Platformu, Eğlen Hoca Mahallesi Muhtarı, İZÇEP, ÜZÜM-SEN, İzmir Yaşam Alanları, Karaburun Kent Konseyi, Ödemiş Kent Konseyi, AYÇEP, Tire Çiftçileri, Tüm Köy Sen, CHP İl Tarım Komisyonu, Ege 78’liler Derneği,

Foça Forum.

09.11.2019

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Eş Sözcüleri

Alime YALÇIN MİTAP- Hüsnü DİLLİ