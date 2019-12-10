AKP'li belediye tekel yasağını imza kampanyasına dönüştürdü

Afyon'da tekel bayisi açmak isteyen ve gerekli tüm dosyaları tamamlayıp hazırlıklarını yapan 8 esnafa izin vermeyen AKP'li Afyon Belediyesi, davalık olan sürece ilişkin bir de imza kampanyası başlattı. AKP'li dernekler yeni tekel açılmasını engellemek için imza toplarken, var olan tekel bayilerinin de kapanması için çalışma başlatıldı.

Afyon'da yeni tekel bayisi açmayı fiilen yasaklayan AKP'li Belediye Başkanı, süreci bir de imza kampanyasına çevirdi.

AKP'li dernekler yeni tekel açılmasını engellemek için imza toplamaya başlarken, iddialara göre alkol karşıtı imza kampanyası bizzat belediye tarafından yönetiliyor.

Yasadışı bir baskıyla karşı karşıya kalan tekelciler, hiçbir yasal dayanak gösterilmeden ruhsata izin verilmediğini, bu sebeple davalık olduklarını, dava sürerken baskıyı arttırmak için bizzat Belediye Başkanı ve yakınlarının insanları tekel karşıtı imzaya zorladığını, imza atmayanları fişlediklerini söyledi.

Tekelcilere karşı başlatılan imza kampanyasına AKP'ye yakınlığı ile bilinen Tarım Orman Birliği Çalışanları Sendikası, Hak-İş, Eğitim Bir-Sen ve Türkiye Gençlik Vakfı imza attı.

Afyon'daki yasaktan etkilenen bir esnaf, yeni tekel bayilerinin yanı sıra var olan tekel bayilerinin de kapatılması için çalışma yapıldığını, tekel bayileri üzerinde büyük bir baskı kurulduğunu söyledi.

MEHMET ZEYBEK KİMDİR?

1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Afyon İmam Hatip Lisesi'nden 1973 yılında, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. Müteahhit. Milli Türk Talebe Birliği üyesi olarak çalıştı. Sırasıyla Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP’de yöneticilik yaptı. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AKP milletvekili adayı oldu. Zeybek aday olduğu dönemde Fethullahcılarla işbirliğini şöyle anlatmıştı: "Fatma Şahin Aile Bakanı idi, beni aradı. ‘O kuruma Denizlili bir imam arkadaşı veriyorum' dedi. Ben imam deyince, cami imamı zannettim. Meğerse farklı bir imammış."