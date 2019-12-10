Valilik 'rakı festivalini' yine yasakladı

Adana'da her yıl aralık ayında düzenlenen, 2015 yılında da adı 'Adana Kebap ve Şalgam Festivali' değiştirilen rakı festivali, valilik tarafından yasaklanarak iptal edildi.

Adana’da her yıl aralık ayında düzenlenen “Adana Kebap ve Şalgam Festivali” Adana Valiliği tarafından yasaklanarak iptal edildi.

Bu yıl 14-15 Aralık'ta düzenlenecek festival, “Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği” gerekçesiyle iptal edildi.

Valilik kararı kaymakamlıklar aracılığıyla ilçe belediyelere gönderildi.

2010 yılından beri başka şehirlerde yaşayan Adanalıların da katılımıyla "Adana’da Buluşalım", "Dünya Rakı Günü" ve "Rakı Festivali" adıyla yapılan festivalde son yıllarda katılımcı sayısı 20 binlere dayanmıştı.

2015 yılında baskılar sonucu "Kebap ve Şalgam Festivali" olarak adı değiştirilen festival geçtiğimiz yıl da Adana Valiliği tarafından iptal edilmişti.