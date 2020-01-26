Basın kartları tekrar kullanımda!

İptal edilen basın kartları yeniden kullanıma girdi. Basın emekçileri bugün 'Basın kartı sorgulama' bölümüne baktıklarında daha önce görülen 'iptal edildi' ifadesinin yerine 'kullanımda' ibaresini gördü. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kamuoyuna ilgili bir açıklama yapılmadı.

Basın Kartları Komisyonu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlanmasından sonra, yenileme başvurusu yapmış olan gazeteciler Basın Kartı Destek Hattı’nı aradıklarında "Eski kartlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz" yanıtını alıyordu. Sorgu ekranında ise “Bekleniyor” ifadesi yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta Evrensel, Birgün ve gazetemiz muhabiri Ozan Çepni'nin kartları iptal edilmişti.

'ÖRGÜTLÜ MÜCADELE GERİ ADIM ATTIRDI'

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi, İletişim Başkanlığı'na verilmeyen turkuaz kartları bir an önce vermeye çağırdı. Gazeteciler, yarın 13.00’te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önünde eylem yapacak. Eylem çağrısının yanı sıra açıklamada İletişim Başkanlığı'nın basın kartları iptalinden sessiz sedasız geri adım attığı belirtildi.

TGS Ankara Şubesinin, İletişim Başkanlığına ve meslektaşlarına çağrısı şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta hukuk tanımaz bir karara imza atarak birçok gazetecinin basın kartını iptal etti. Meslektaşlarımızı görevlerini yapamaz duruma getirdi. Kartları iptal olan meslektaşlarımız meclise, bakanlıklara, adliyelere giremedi, haber takibi yapamadı.

Ancak İletişim Başkanlığı kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atarak iptal ettiği Sarı Basın Kartlarını yeniden kullanıma açtı. Görünen o ki İletişim Başkanlığı yaptığı hatadan dönme yolunu seçti.

Meslektaşlarımızın yaşadıkları bu mağduriyeti giderme yolunu seçen İletişim Başkanlığına tekrar bir çağrıda bulunarak bir yıldır hiçbir gerekçe gösterilmeden verilmeyen turkuaz kartlarını da bir an önce vermeye çağırıyoruz.

Tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz.”