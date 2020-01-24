Evrensel’den sonra Birgün ve Cumhuriyet'ten de gazetecilerin basın kartı iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca basın kartı iptal edilen gazeteciler arasında Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet çalışanları yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sarı basın kartlarının yenileme süreci devam ederken "Talimat bu yönde diyerek" gazetecilerin basın kartlarını iptal etmeye başladı.

Birgün gazetesi çok sayıda çalışanının basın kartının iptal edildiğini açıklarken, Cumhuriyet gazetesi basın kartı iptal edilen gazeteciler arasında eğitim muhabiri Ozan Çepni’nin de yer aldığını duyurdu.

Evrensel gazetesi de çalışanlarının basın kartının iptal edildiğini duyurmuştu.



Türkiye Gazeteciler Sendikası gün içinde yaptığı açıklamada herhangi bir gerekçe gösterilmeden yüzlerce gazetecinin basın kartının iptal edildiğini, kartı iptal edilenler arasında sürekli basın kartı sahibi gazetecilerin de bulunduğunu açıklamıştı.



Basın kartı iptal edilen gazetecilerden şimdiye dek öğrenilen isimler şöyle:

Cumhuriyet: Eğitim muhabiri Ozan Çepni.

Evrensel: Sürekli basın kartı sahibi Sultan Özer, sürekli basın kartı sahibi Fevzi Argun. Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Yardımcısı Gökhan Durmuş. Yazı işleri müdürü Şengül Karadağ Bayhan, haber editörü Vural Nasuhbeyoğlu, sorumlu yazı işleri müdürü Görkem Kınacı, İskender Bayhan, Şükrü Taş, Sevil Atar, Şerif Karataş, Derya Dursun, Ercüment Akdeniz, Elif Ekin Saltık, Elif Görgü, Emine Uyar, Mehmet Özer, Özer Akdemir, Erol Aral.

Birgün: Yayın koordinatörleri Yaşar Aydın ve İbrahim Varlı, Ek Yayınlar Sorumlusu Berkant Gültekin, yazar ve sürekli basın kartı sahibi Doğan Tılıç ve Ankara muhabirleri Hüseyin Şimşek, Oktay Evsen.