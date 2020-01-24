Evrensel çalışanlarının basın kartı iptal edildi

Evrensel gazetesi, çalışanlarının basın kartlarının iptal edildiğini duyurdu.

Evrensel çalışanlarının basın kartları iptal edildi. Basın Kartları Komisyonunun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlanmasından sonra uzun zamandır yenileme başvurusu yapmış olan gazetecilere “bekleniyor” denilen sarı basın kartları, iptal edildi.

Ankara’dan sürekli basın kartı sahibi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Basın Kartları Komisyonunda görev yapmış olan Sultan Özer ve sürekli basın kartı sahibi Fevzi Argun’un da kartları iptal edildi.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın da basın kartı iptal edildi.

Yazı İşleri Müdürü Şengül Karadağ Bayhan, sorumlu müdürlükten sonra görev değişikliğinde haber editörü olan Vural Nasuhbeyoğlu, muhabirlik sonrası görev değişikliğinde sorumlu yazı işleri müdürü olan Görkem Kınacı, Sayfa Editörü İskender Bayhan, Haber Redaktörü Şükrü Taş, Foto Muhabiri Sevil Atar ve muhabirler Şerif Karataş, Derya Dursun, Ercüment Akdeniz, Elif Ekin Saltık, Elif Görgü, Emine Uyar, Mehmet Özer, Özer Akdemir’le yazarımız Erol Aral’ın basın kartları iptal edildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Yardımcısı Gökhan Durmuş da basın kartı iptal edilenler arasında.