Aydemir Güler yarın Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olacak

"Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün" çağrısının ilk imzacılarından, soL yazarı, TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler, yarın Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olacak.
Güler Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "4 Mart Çarşamba 11.00'de Halk TV'de Sevgili Ayşenur Arslan'ın konuğu olacağım. Savaşı, barışı, göçmen trajedisini, dayanışmayı konuşacağız..." dedi.
4 Mart Çarşamba 11.00'de Halk TV'de Sevgili Ayşenur Arslan'ın konuğu olacağım. Savaşı, barışı, göçmen trajedisini, dayanışmayı konuşacağız...
— Aydemir Güler (@AydemirGuler) March 3, 2020