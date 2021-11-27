Yeni varyant 'Omicron' Avrupa'ya Türkiye aktarmalı uçuş üzerinden taşınmış

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil olarak incelemeye aldığı Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı 'Omicron''un, Belçika’ya Mısır’dan Türkiye aktarmalı giden bir yolcu tarafından taşındığı iddia edildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avrupa’daki ilk “Omicron” vakasının Mısır’dan Türkiye aktarmalı ülkesine dönen bir kadında tespit edildiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, yapılan açıklamada Javid, söz konusu varyanta mevcut aşıların etki edip etmediğine ilişkin kaygı yaşadığını belirterek “Bu yeni varyantın halk sağlığı için önemli bir risk barındırabileceğinden endişe duyuyorum” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, kadının koronavirüs aşısı olmadığı, yolculuğundan 11 gün kadar sonra belirtiler göstermeye başladığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı nedeniyle “Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den” Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini aktarmış ve şu an ülkede yeni varyant vakası saptanmadığını sözlerine eklemişti.