Yeni varyant nedeniyle Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika kaynaklı yeni koronavirüs varyantı sebebiyle, bazı ülkelerden Türkiye'ye seyahat kısıtlaması yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" diye yazdı.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını vermişti.