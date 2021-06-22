Yabancılardan rüşvet alan 11'i kamu görevlisi 51 kişi için gözaltı kararı

Türkiye genelinde 11’i kamu görevlisi, 1’i avukat toplam 51 şüpheli hakkında, oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancılardan rüşvet alma suçundan gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Türkiye’de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alındığı ve sahte belgelerle oturum alındığı tespit edildi.

ANKA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ülke genelinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 11’i kamu görevlisi, 1’i avukat olmak üzere toplamda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 43 kişi gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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