Ülkücü mafya Sedat Peker, Süleyman Soylu ve Veyis Ateş'e ilişkin yeni iddialarda bulundu.
Peker, Habertürk'ten Veyis Ateş'in Soylu'nun rüşvet işlerini organize ettiğini öne sürdü.
Peker'in iddiaları şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sedat Peker: Veyis Ateş, Soylu'nun rüşvet işine bakıyor, devlete ait Mercedes ve koruma verildi
Ülkücü mafya Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun rüşvet işlerine baktığını iddia ettiği Veyis Ateş'e polis koruması ve devlete ait araç tahsis edildiğini öne sürdü.
Haber Merkezi
Ülkücü mafya Sedat Peker, Süleyman Soylu ve Veyis Ateş'e ilişkin yeni iddialarda bulundu.
Peker, Habertürk'ten Veyis Ateş'in Soylu'nun rüşvet işlerini organize ettiğini öne sürdü.
Peker'in iddiaları şöyle: