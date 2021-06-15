Sedat Peker: Veyis Ateş, Soylu'nun rüşvet işine bakıyor, devlete ait Mercedes ve koruma verildi

Ülkücü mafya Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun rüşvet işlerine baktığını iddia ettiği Veyis Ateş'e polis koruması ve devlete ait araç tahsis edildiğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Ülkücü mafya Sedat Peker, Süleyman Soylu ve Veyis Ateş'e ilişkin yeni iddialarda bulundu.

Peker, Habertürk'ten Veyis Ateş'in Soylu'nun rüşvet işlerini organize ettiğini öne sürdü.

Peker'in iddiaları şöyle:

"bu süslü sülüman varya, rüşvet işlerini organize ettirdiği veyis ateşe devlete ait olan mercedes araç, ve aynı bana verdiği gibi polis koruma da vermiş.

süslü sülümanın anonsçusu veyis ateş, yarın Habertürk’ten eşyalarını toplayıp defolup gideceksin. Ancak şunu unutma, patronun, suç ortağın süslü süleyman da gidecek.

anonsçu veyis, hadi bana polis koruması verdiler tahsisli plaka verdiler, ama devletten mercedes araç vermediler. Şimdi seni kıskandım. Sen ne önemli bir adammışsın?"

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