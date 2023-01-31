Valilik bürokratlarının lüks araba sevdası ihtiyaçtanmış!

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bürokratlarının ihale edilen yapım işlerinden ilgili yasa ve mevzuata aykırı şekilde lüks araç temin etmesine ilişkin soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanlığı’nın gerekçesi şaşırttı. Bakanlık, Antalya Valiliği bünyesindeki YİKOB’un yürüttüğü işlerin yoğunluğunun ve sorumluluğun artmasına işaret ederek işlerin yürütülmesi için bazı araç gereçlere ihtiyaç duyulduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu. Antalya Valiliği’nin ihale sözleşmeleri karşılığında 8 aracın temin edildiği bilgisine de yer verilen İçişleri Bakanlığı’nın yanıtında, Sayıştay raporlarında yer alan hususlara dikkat edileceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, Ekim 2021’de YİKOB’ları bünyesinde barındıran 30 ilin Valiliğine gönderdiği uyarı yazısında, ihale sözleşmeleri kapsamında araç temin edilmesi konusunu da içeren Sayıştay bulgularıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması istenmişti.

Sayıştay’ın 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı denetimlerde, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihalesi yapılan yapım işlerinde usule aykırı şekilde lüks araç temin edildiği bulgularına yer verildi. İçişleri Bakanlığı’nın da uyarılarına konu olan lüks araç temini, kurum tarafından yapılan ihalelere eklenen ‘diğer hususlar’ başlıklı bir madde ile gerçekleştiriliyor. Bu yolla yüklenici firmalardan içinde 4x4 arazi araçlarının da yer aldığı yabancı menşeili lüks otomobiller ile bilgisayar ve tablet gibi ofis araç gereçleri temin ediliyor.

Bakanlık gerekçesini açıkladı

Ancak Sayıştay raporlarına göre bu yöntem hem ihale yönetmeliğine hem de taşıt kanununa aykırı. Konuyla ilgili haberlerimizin ardından Meclise taşınan lüks araç sevdasının gerekçesini açıklayan İçişleri Bakanlığı, daha önce 30 ilin valiliklerine gönderdiği uyarı yazısıyla çelişen bir yanıt verdi. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer’in ihale sözleşmeleri kapsamında temin edilen lüks araçlarla ilgili soru önergesine yanıt veren İç İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Antalya YİKOB tarafından yürütülen iş ve işlemlerin yoğunluğuna dikkat çekti, sorumluluğun yerine getirilmesi sırasında bazı araç ve gerece ihtiyaç duyulduğunun göz önüne alınması gerektiğini savundu.

'Bazı araç gerece ihtiyaç var'

Konuyla ilgili soru önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla verilen yanıtta özetle şöyle denildi:

“Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) kamu kurum ve kuruluşlarının adına bakım-onarım ve yapım hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda YİKOB tarafından yürütülen çok sayıda yapım işi ve projeye ait ihale iş ve işlemlerinin yürütülmesi, ihalesi sonuçlanan işlere sözleşmeye taraf idare olarak imzalanması sonucunda sorumluluğunun arttığı, bu sorumluluğu yerine getirirken bazı araç ve gerece ihtiyaç duyulduğu göz önünde bulundurulduğunda, Sayıştay tarafından yapılan denetim sonucunda ‘Yapım işi Sözleşmelerine Hüküm Konulmak Suretiyle Başkanlığın İhale Konusu İşle İlgili Olmayan Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanması’ başlıklı bulgusunda bahsi geçen segmenti yüksek araçların ihale kapsamında alındığının ifade edildiği, konuya ilişkin ilgili Valilik tarafından verilen cevabi yazıda, Valilik ile YİKOB hizmetlerinde kullanılmak üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi ihalesi kapsamında toplam 8 araç temin edildiği, söz konusu araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında belirtilen araçlar olduğu, Sayıştay bulgusunda bahsi geçen hususa dikkat edileceği, yapım işi sözleşmeleri ile YİKOB'a 13 lüks aracın hizmet verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.”

Bakanlık 2 yıl önce uyarmıştı

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın YİKOB’ları bünyesinde barındıran 30 ilin valiliğine gönderdiği 7 Ekim 2021 tarihli uyarı yazısında, “Sayıştay Başkanlığı’nca gerçekleştirilen 2019 yılı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları denetimleri sonucu düzenlenen Sayıştay Denetim raporlarında tespit edilen bulgular derlenerek ekte gönderilmiş olup söz konusu bulguların incelenerek yürütülen iş ve işlemlerde uygulama birliği sağlanması ve bundan sonra yapılacak denetimlerde aynı ya da benzer eksiklik ve hatalara meydan verilmemesi için kurumda gerekli tedbirlerin alınması” istenmişti.