Validebağ'da mücadele sürüyor: 'Vazgeçmiyoruz, buradayız!'

İstanbul Üsküdar'daki önemli yeşil alan olarak görünen Validebağ Korusu'nu AKP'li belediyenin "millet bahçesi"ne çevirme, içine çeşitli tesisler yapma planlarına karşı mücadele eden yurttaşlar hukuk mücadelesini kazanmış ancak belediyenin koruyu tacizi devam etmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un "Pazartesi günü düzenleme projesi için Validebağ’a giriyoruz" demesi üzerine Validebağ Korusu’nda masa açarak nöbet tutulmaya başlanalı tam 365 gün oldu. Açıklama yapan Validebağ Gönüllüleri Derneği 1 yıllık süreçte yaşananları özetlerken, belediyenin koruda toplu etkinlikler organize ettiğini de hatırlattı.

Derneğin açıklamasında yaşananlar şöyle sıralandı:

2020 Mart ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Validebağ Korusu’nun 261 bin 5 m2’lik bölümünü 'bakım ve onarım yapılması amacıyla' 2 yıl süreyle Üsküdar Belediyesi’ne (ÜB) tahsis etti. Üsküdar Belediyesi bir firmaya bu işi 17 milyon TL’na ihale etti. Dava açarak bu ihaleyi iptal ettirdik.

21 Haziran günü masa açarak nöbet tutmaya başladık.

22 Haziran 2021 günü çok sayıda temizlik görevlisi Koru’ya girdi. Polis eşliğinde yapılan çöp toplama, 12 gün sonra sona erdi.

5 Ağustos 2021 tarihinde İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı koordinatörlüğünde İBB’nin Florya tesislerinde Validebağ Çalıştayı yapıldı.

Çalıştayda, Validebağ Korusu’nun Ekosistem Tabanlı Yönetim Planı (ETYP) yapılması görüşü benimsendi. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllü akademisyenler tarafından Kasım 2021’de başladığımız ETYP çalışmaları 1 yıl sürecek.

10 Ağustos tarihinde ÜB; sabah saatlerinden başlayarak 100’e yakın kişiyle ve polis eşliğinde Koru’daki otsu bitkileri biçmeye başladı. Mahalle sakinleri olarak ve destekçilerimiz ile durdurduk. O günün akşamı ÜB önünde bir basın açıklaması yaparak bu olayı protesto ettik.

12 Ağustos’ta Koru’nun Acıbadem sırtlarında bir vatandaş oğluna torpil kullanmayı öğretirken yaklaşık 1 dönümlük alanda yangın çıktı. Yangının yayılmasını engelledik. Koru’yu yakmaya yeltenen şahıs sadece 3 bin 202 TL ödemeye mahkum edildi.

21 Eylül 2021 günü sabah saat 05.30’da ÜB Koruya onlarca kamyon dolusu kum ve moloz dökmeye başladı. Engelledik.

Birkaç yola kum döküldü, yollar genişletildi ve yükseltildi, doğal doku bozuldu. Belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk.

2021 Aralık ayında 1.derece koruma altında olan Validebağ Korusu’nun sınırları içinde yer alan Haydarpaşa Lisesi binalarının depreme karşı güvensiz oldukları gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılacağını öğrendik. İdare mahkemesinde dava açtık. 11 Şubat 2022 günü de basın açıklaması ile bu durumu protesto ettik.

Bu arada, 2018 yılında açtığımız 'millet bahçesi' davasında ve 2021 yılında açtığımız Koruma Amaçlı İmar Planı davalarında yürütmeyi durdurma kararlarını da geçtiğimiz 1 yıl içinde aldık. Bu davaların sonuçlanmasını bekliyoruz.

Yaklaşık 2 ay önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koru’nun 261 bin 5 m2’lik bölümünü ÜB’ne bakım-onarım amacıyla kesin olarak tahsis etti.

'Belediye koruda toplu etkinlikler organize ediyor'

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin 1.derece koruma altında olan Validebağ Korusu’nda toplu etkinlikler organize ettiğini de hatırlatan dernek, "Validebağ Korusu 1.derece doğal sit alanıdır. Etkinlik alanı değil" dedi.

Derneğin açıklamasında ayrıca, "Sıcakta, soğukta, fırtınada, karda, yağmurda devam ettiğimiz mücadelemiz, Üsküdar Belediyesi Validebağ Korusu'nun koru olduğunu kabul edene kadar devam edecek. Rant heveslileri hiç vazgeçmiyorlar. Ama unuttukları bir şey var: Biz de vazgeçmiyoruz. Buradayız ve direnmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.