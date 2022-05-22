Validebağ'da belediye yasağa aldırmadan toplu etkinlik yapıyor

Rehabilitasyon projesiyle Validebağ Korusu’nun doğallığını bozmaya çalışan Üsküdar Belediyesi, yurttaşların mücadelesiyle dokunulmayan koruda toplu etkinlik yaptı. Bölgeye kamyonların girdiğini, dev jenaratör kurulduğunu belirten Validebağ Gönüllüler, bu tarz toplu etkinliklerin koruya zarar verdiğine dikkat çekti.

BirGün'den Tolga Uğur'un haberine göre, korunan alanlara ilişkin yönetmeliğe göre koruda toplu etkinliklerin yapılmasının yasak olduğunu hatırlatan Validebağ Gönüllüleri üyesi Arif Belgin, belediyeyi Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’na şikayet edeceklerini belirtti. Belgin, “İki gün önce bugüne hazırlık olarak temizlik yapılmıştı. Önce koşu, sonra topluca kahvaltı şeklinde etkinlik yaptılar. Aşağı yukarı 200 kişi getirdiler. Ses sistemleri, flamalar... Üsküdar Belediyesi’nin her zaman yaptığı şeyler. Koruyu koruma anlamında tek bir iş yapmayan Üsküdar Belediyesi, kullanmak için her gün yeni yeni bahaneler üretiyor. En son 23 Nisan günü 23 Nisan Şenlikleri adında yapmıştı” değerlendirmesini yaptı.

Belgin, toplu etkinlikler yapılmasının çevreye büyük zararlar verdiğini hatırlatarak, "Bir resmi kurumun, korumayla ilgili en ufak bir şey yapmadan toplu etkinlikler düzenlemesi çok tehlikeli. Orası bitkilerin ve hayvanlar evi. Onları yerinden etme hakkımız yok. Korudaki çalılara zarar veriyoruz, toprak su geçirmiyor” ifadelerini kullandı.