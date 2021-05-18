Umut Gündüz'ün ailesi Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlıyor

Geçtiğimiz yıl bisikletiyle giderken bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki genç komünist Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz ve annesi Asuman Gündüz, yarın saat 12:00'da Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak.
19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz geçtiğimiz yılın Temmuz ayında aşırı alkollü bir şahsın aracıyla çarpıp kaçması sonucunda yaşamını yitirmişti.
Yola düşen plaka üzerinden bulunan sürücüyse 4 ay gibi kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra salıverilmişti.