TKP Hatay'da 5 yeni semt evi açıyor

Depremden saatler sonra yanlarına vardığımızda #Hatay halkına bir söz vermiştik: Dayanışmayı büyüteceğiz ve bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke kuracağız.



Sözümüzün ilk kısmını yerine getiriyoruz. Bu Pazar TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla 5 semt evi… pic.twitter.com/48ZKNy9uzs