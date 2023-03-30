TKP Hatay'da 5 yeni semt evi açıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) emekçi mahallelerinde açtığı semt evlerine Hatay'da 5 yeni semt evi ekleniyor.
Harbiye, Bostancı, Aşağıokçular, Dursunlu ve Ekinci semt evlerinin açılışı bu Pazar günü TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla yapılacak.
'Sözümüzün ilk kısmını yerine getiriyoruz'
TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Depremden saatler sonra yanlarına vardığımızda Hatay halkına bir söz vermiştik: Dayanışmayı büyüteceğiz ve bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke kuracağız.
Sözümüzün ilk kısmını yerine getiriyoruz. Bu Pazar TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla 5 semt evi açıyoruz.
İkinci kısmı hep birlikte gerçekleştireceğiz. #TKPGelirHerŞeyDeğişir"
Depremden saatler sonra yanlarına vardığımızda #Hatay halkına bir söz vermiştik: Dayanışmayı büyüteceğiz ve bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke kuracağız.— TKP (@tkpninsesi) March 30, 2023
Sözümüzün ilk kısmını yerine getiriyoruz. Bu Pazar TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla 5 semt evi… pic.twitter.com/48ZKNy9uzs