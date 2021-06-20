Sırbistan'da mühimmat fabrikasında patlama: Yaralılar var, tahliye emri verildi

Sırbistan'ın Cacak kentinin bazı bölümleri, yerel bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamadan sonra tahliye ediliyor. Yaklaşık iki hafta önce benzer bir patlama tesiste büyük hasara yol açmıştı.

Cacak Belediye Başkanı Milun Todorović Cumartesi akşamı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sloboda tesisindeki patlama nedeniyle fabrika çevresinde yaşayan tüm vatandaşların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Tahliye yeri şehir stadyumudur." dedi ve tehlikenin yakındaki bölgelere yayılmaya başladığı bildirildi.

Sırbistan medyasına göre, Cacak'ın güneybatısındaki 'Sloboda' (Özgürlük) fabrikası yerel saatle 20.00 sıralarında güçlü bir patlamayla sarsıldı ve bunu daha küçük bir başka patlama izledi.

Patlama çevrede yaşayanlar tarafından kaydedildi

Patlamada kırılan camlardan dolayı bir kadın ve iki erkek işçinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Cumartesi günü meydana gelen olayla birlikte aynı fabrika bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez patlama geçirmiş oldu. 4 Haziran'da meydana gelen patlamanın ardından yakındaki evlerin tahliyesi emredilmişti. Patlamalar günlerce devam ederken olayda yaralanan olmamıştı. O sırada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić

patlamanın yol açtığı hasarın maliyetini 2 milyon avro (yaklaşık 20 milyon 740 bin lira) olarak açıklamıştı.

1948'de Yugoslavya'da kurulan Sloboda'da, yaklaşık 2 bin 500 işçi çalışıyor. Fabrika tank ve top mermilerinin yanı sıra çeşitli roket güdümlü tanksavar silahlarının yanı sıra ayrıca bazı ev aletleri de üretiyor.

Fabrika, 1999'daki NATO bombardımanı sırasında hasar aldı ancak o zamandan beri yeniden inşa edildi.