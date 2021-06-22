Sergen Yalçın'ın kararını Rıdvan Dilmen duyurdu

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezona ilişkin kararını Rıdvan Dilmen duyurdu.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezonu lig ve kupa şampiyonu olarak kapatan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, bir süredir yönetimle anlaşmazlık yaşıyordu.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili görüştüğünü belirttiği Sergen Yalçın'ın kararını sosyal medyadan paylaştığı, "Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, 'yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi!!" mesajıyla duyurdu.

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