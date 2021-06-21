Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkan seçildikten sonra ilk röportajını Sabah'tan Tuba Kalçık'a verdi.

Elmas, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak, "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" dedi.

Elmas'ın cevabını verdiği sorulardan bazıları şu şekilde;

Türkiye'nin futbola yönelik yatırımlarını nasıl buluyorsunuz?

Devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı futbola. O kadar güzel tesisler yapıldı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan futbola çok önem veriyor ve sorunlarıyla da ilgileniyor. Tesis, alt yapı açısından çok önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu'nun her yerine son derece modern statlar yapıldı. Futbolumuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yatırımlarına yakışır şekilde olmalı.

Futbol-siyaset ilişkisi her dönem tartışılan bir konu. Siz neler söylemek istersiniz?

Futbolda güç elde etmek isteyen belli odaklar her zaman oldu. Bu odaklar zaman zaman siyasetçilerin haberi olmadan onların adını kullanarak konum elde etmeye çalışıyor. Futbolumuza böyle odaklar zarar veriyor. Futbol dünyası mutlaka bu odaklardan temizlenmeli. Futbolu bu kadar seven ve destekleyen Cumhurbaşkanımızın futbola zarar verecek hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum.

İşadamı olarak Türkiye ekonomisini nasıl buluyorsunuz?

Dünya zor bir süreçten geçiyor. Pandemi her ülkenin ekonomisini olumsuz etkiledi. Bize de olumsuz yansıması oldu elbette. Ama ben ülkemizin ekonomisinden umutluyum. Umutlu olmasam zaten Galatasaray'a başkanlık için adaylığımı açıklamazdım. Biz çok dinamik ve savaşçı bir ülkeyiz. Zorluklarla mücadelesini her zaman kararlı biçimde yapan bir ülkeyiz. Ülkemize güvenim tam.