Milli Takım'da kavga: İki futbolcu birbirine girdi

A Milli Takımı, İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybettikten sonra İsviçre'ye de 3-1 yenilerek EURO 2020'ye erken veda etti. EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvaya havlu atan Milli Takımda iki futbolcunun son idmanda kavga ettiği ortaya çıktı.

Cengiz'le de tartışma çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre; A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandı. Halil Dervişoğlu, Enes Ünal ile bir pozisyon sonrası kavga etti. Takım arkadaşları araya girerek olayı çok daha fazla büyümeden yatıştırdı. Bu kavganın ardından Halil, Cengiz Ünder'le de sert bir tartışma yaşadı. Sonrasında futbolcuları Teknik Direktör Şenol Güneş yanına çağırdı ve sert uyarı yaptı. İlk iki maçta alınan yenilgi ve antrenmanda yaşanan bu olay, Milli Takım'ın İsviçre maçına moralsiz başlamasına neden oldu.