Sağlık Bakanı: 50 bin kaybımız var derken, dolaylı nedenlerle en az bir bu kadar daha vatandaşımızı kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

"Salgın boyunca hiç altyapı eksikliği yaşamadık. Salgın süresince yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 50 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla arttı.

Gelecek üç yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin üç dört katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bizim yaptığımız değerlendirmelerde hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarında özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Öyle görünüyor ki gelecek üç yıl bu hasarı tespit etmekle geçecek.

'Cuma günü itibariyle 18 yaş üstü randevu alabilecek'

Kurban Bayramı'na kadar nüfusumuzun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyoruz. Vefat tablosunu incelediğimizde, 65 yaş üzeri vatandaşlarda vefat sayılarının 2 kat fazla olduğunu gördük. Aşıların ölümleri önemli ölçülede sınırladığına şahit oluyoruz.

Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız.Yani cuma gününden itibaren randevularını alabilecekler.

Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. 'Günde 1.5 milyon doz aşı yapabiliriz' dediğimde inanmıyorlardı.

'Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu'

Delta plus varyantını henüz ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgiliyse şu anda 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.

Şu ana kadar ülkemize 34 milyon doz Sinovac geldi. Şu anada kadar gelen Biontech aşısı 24 buçuk milyon oldu. Önümüzdeki pazartesi ve salı da teslimatlar gerçekleşecek. Sputnik için de 400 bin doz geldi, testleri yapılıyor.

Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.

'Zorunlu olmadıkça da kısıtlamaları geri getirmek istemiyoruz'

Önümüzdeki iki üç hafta içerisinde aşılamayı daha da yaygınlaştırmak kaydıyla bu sabit durumun daha da aşağı doğru kayacağını tahmin ediyoruz.

Zorunlu olmadıkça da kısıtlamaları geri getirmek istemiyoruz. Biz toplumsal bağışıklığın oluşmadığı bu dönemde maskeyi hala kullanmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Toplumsal bağışıklığın oluştuğu, en az yüzde 70 aşılamanın olduğu dönemde maskelerden de kurtulduğumuz dönem olur diye düşünüyorum.

Aşı reddi konusunda ciddi bir sorun olmadığını, vatandaşlarımızı ikna etmek de çok zorlanmayacağımızı düşünüyorum. Mobil ekiplerle de aşılamayı arttırabileceğimize inanıyorum.

18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Ama biz en azından 18 yaş altı, kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Ancak bununla ilgili henüz bir netliğimiz yok. Gelişmelere göre bunu aktarmış olacağız."