Millet İttifakı içindeki yeni ittifak kriz konusu oldu

AKP ve MHP'nin yeni seçim kanununa ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" demiş, bu çıkış tartışma konusu olmuştu.

Bu sözleri destekleyen ve Deva ve Saadet ile iş yapılmasını savunduğu belirtilen bir diğer isim de Ahmet Davutoğlu.

"Millet İttifakı'ndan ayrı bir ittifak mı öneriyorsunuz?" sorusuna, "Millet İttifakı önemli işler yaptı ama seçimden sonra devam etmedi. Yapıların gözden geçirilmesi lazım. Şu an ne var elimizde? Altılı işbirliği. İşbirliğinin temel ilkelerinden sapmadan alternatif modellerin düşünülmesi ve denenmesinde yanlışlık yok. Önemli olan, muhalefetin en fazla milletvekilini meclise sokması" yanıtını veren Davutoğlu'nun tutumu da ortada.

Bu ittifak sürecinin dışında konum alan parti olan Deva ise topu 6'lı masaya atıyor.

'Uzattığı el havada kalmıştı o vakit, bu sefer de havada kalıyor'

Saadet ve Gelecek Partili bir ittifaka sıcak bakmadığı belirtilen Deva Partisi'nin tutumu, Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar yazarı Hakan Albayrak tarafından eleştiri konusu yapıldı.

"Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, anketlerde yüzde 1 ilâ 3 civarında görünüyor. Halbuki bu partilerin -genellikle AK Parti tabanına mensup olan- potansiyel seçmenleri, siyasette fırtına gibi esmelerine el verecek kadar çok" iddiasında bulunan Albayrak, "Niye 'ayrı bir ittifak'? Çünkü AK Parti ve Cumhur İttifakı’ndan ne kadar soğumuş olursalar olsunlar, CHP liderliğindeki Millet İttifakı’na ısınmaları söz konusu bile değil. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin “üçüncü ittifak”la yeni bir siyasi mecra oluşturmak yerine Millet İttifakı’na katılacağı algısı, bu kitlenin ezici çoğunluğunu şimdiye kadar onlardan uzak tuttu" ifadesini kullandı.

Bu partilerin oy potansiyellerinin ancak “üçüncü ittifak”la harekete geçeceğini öne süren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

Nitekim Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’den İsmail Saymaz’a verdiği beyanatta, Saadet Partisi’ni de dahil ederek “Üç partinin AK Parti'ye oy verenlere güven verecek ortak tutum içine gelmesi çok faydalı olur” dedi, “üçüncü ittifak” için bir kere daha zemin yokladı.

“Bir kere daha” diyorum, çünkü Davutoğlu’nun, geçen sene temmuz ayında, AK Parti’nin ‘Biz gidersek dindarların kazanımları da gider’ söylemleri üzerine, hem o kazanımları savunmaya hem de o kazanımların suiistimalini önlemeye matuf üçlü bir deklarasyon için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na teklif götürmesi de böyle bir zemin yoklamasıydı.

Uzattığı el havada kalmıştı o vakit.

Bu sefer de havada kalıyor.

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Babacan liderliğindeki DEVA Partisi’nin programı ile Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi’nin programı ortada; birbirine o kadar benziyor ki, ikisi yer değiştirse kimse yadırgamaz.

Ama bu iki partinin beraber hareket etmesi de -Babacan’ın mesafeyi koruması yüzünden- şimdiye kadar gerçekleşemedi işte.

Daha doğrusu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla kurulan altılı masa dışında gerçekleşemedi.

Babacan’ın Davutoğlu ile beraberliğe tevessül edebilmesi için Kılıçdaroğlu’nun liderliği veya koordinatörlüğü şart mı?

Gerçekten anlaşılır şey değil.