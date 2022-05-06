Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ittifaka yeşil ışık: Aklındaki üç parti belli oldu

Altılı masa 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde dördüncü kere toplanacak.

Toplantı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Halktv'den İsmail Saymaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha çok milletvekili çıkarmak için altılı masadaki partilerin farklı ittifaklar kurmasını öneriyor. Aynı siyasi gelenekten olan Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin ayrı bir ittifak kurmasını, mümkünse ortak listeyle seçime girmesi düşüncesini savunuyor" dedi.

Saymaz, "Davutoğlu, kendi amblemiyle seçimlere katılacaklarını ilan eden DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ı da eleştirerek, işbirliğini zedelememek ve altılı masada şüphe uyandırmamak gerektiğini vurguluyor" aktarımında bulundu.

Röportajdan bir bölüm şöyle:

Altılı masanın seçim ittifakına dönüşüp dönüşmeyeceği dördüncü buluşmanızda netlik kazanacak mı?

Bunun işbirliği masası olarak sürmesi liderlerce kabul gören bir görüş oldu. İşbirliği ittifakın önünü kapatmıyor. İki seçim var. Bir: Cumhurbaşkanlığı. İki: Milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanlığında ortak aday belirlemede mutabıkız. Ancak son düzenleme ile milletvekili seçiminde ittifakın getirisi yok. Artık oylar ittifak içinde dağıtılmadığı için partiler logolarıyla girdiği anda da aynı mantık işleyecek. Tek başına cumhurbaşkanlığını kazanmak yetmez. Önemli olan, mecliste çoğunluğa sahip olmak. Yapıyı ancak öyle değiştirebilirsiniz. Onun için partilerin tekil hesaplardan daha çok muhalefetin en fazla nasıl milletvekili çıkaracağının hesabını yapması lazım.

Öneriniz ne?

Altılı işbirliği içinde her opsiyona masayı açık tutmak lazım.

Hangi opsiyonlar var?

İki yolu var. Ya farklı kitlelere hitap eden partiler biraraya gelerek, oyları maksimize edebilir. Ya da aynı kitleye hitap ettikleri için o kitleye güven vererek maksimize edebilir. İkisinin de analizi yapılmalı. Önyargı olmaksızın, opsiyonları azaltmaksızın, tekil çıkarlar içinde düşünmeksizin bunun planlanması lazım. Belli bölgelerde ittifak, belli bölgelerde yalnız girmek, belli bölgelerde şu ya da bu partinin ittifakı... Bu opsiyonlar yasal olarak mümkünse hepsi masaya yatırılmalı.

Gelecek, DEVA ve Saadet'in ayrı bir ittifak olarak seçime girmesinin daha akılcı olduğu ifade ediliyor. Sizce de öyle mi?

Bu üç partinin AK Parti'ye oy verenlere güven verecek ortak tutum içine gelmesi çok faydalı olur. Geçen sene temmuz ayında Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan'a şu teklifte bulundum: Erdoğan, muhafazakarları 28 Şubat'la tehdit ediyor. Gelin, üçümüz açıklama yapalım. "28 Şubat senaryolarını kim getirmek isterse istesin mücadele edeceğimizi, ama 28 Şubat tehdidiyle yolsuzluklarına meşruiyet kazandırmak isteyen iktidara karşı da ortak mücadele edeceğimizi beyan edelim" dedim. Maalesef mutabakat sağlanamadı. Sağlansa ileri ve doğru bir adım olurdu. Bunu o zaman Kılıçdaroğlu ve Akşener'e de açtım. "Doğru olur, altılı işbirliğimizi bozmaz" dediler.

Millet İttifakı'ndan ayrı bir ittifakı öneriyorsunuz diye anlıyorum.

Millet İttifakı önemli işler yaptı ama seçimden sonra devam etmedi. Yapıların gözden geçirilmesi lazım. Şu an ne var elimizde? Altılı işbirliği. İşbirliğinin temel ilkelerinden sapmadan alternatif modellerin düşünülmesi ve denenmesinde yanlışlık yok. Önemli olan, muhalefetin en fazla milletvekilini meclise sokması.