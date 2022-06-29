Memorandumu nasıl yorumladılar: ‘Son ana dek taviz vermemek standart prosedürleri’

İspanya’nın başkenti Madrid’te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında bir üçlü memorandum imzalandı.

Memorandum metninde “PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye’yle tam işbirliği”, “Savunma sanayii alanında ambargo ve kısıtlamalara gidilmemesi” ve “Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması” gibi maddeler yer aldı. Anlaşmanın ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerine yönelik "veto"sunu kaldırmış oldu.

AKP'nin bir "diplomatik zafer" olarak sunduğu gelişmeyi CNN'den The Economist'e, DW-TV'den The New York Times'a, Batı medyasının büyük kısmı “Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerine vetosunu kaldırdı" manşetiyle gördü.

‘Biden’ın zaferi’

ABD’de özellikle Demokratlara yakın medya, ABD Başkanı Joe Biden‘ın bu süreçte oynadığı rolü ön plana çıkardı.

CNN’de yer alan bir analiz, üçlü memorandum 'Biden'ın zaferi' olarak değerlendirirken, Biden'ın Finlandiya ve İsveç'in Dışişleri Bakanlarına "inatçı Türk lider" karşısında "doğru anı yakalamaları" tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı. Haberde yer alan Avrupalı bir yetkilinin Türkiye’nin tutumuna ilişkin "Son ana kadar taviz vermemek Türkiye’nin standart prosedürüdür. Bu da genellikle ABD Başkanı’yla yapılan ikili görüşme ile sonlanır" sözleri dikkat çekti.

Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl — President Biden (@POTUS) June 28, 2022

‘Putin’e darbe’

The New York Times söz konusu gelişmeyi "Putin'e darbe" başlığıyla ve "Türkiye'nin tavrında değişikliğe gitmesi Başkan Biden için bir zafer ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir darbe" yorumuyla değerlendirdi. The Washington Post'ta benzer şekilde "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyi kabul ederek ittifakın büyümesinin yolunu açtı" ifadeleri yer aldı.

ABD merkezli CBS News'te ise Türkiye'nin F-35'lerin satın alınması meselesini gündeme getirmediğinin altı çizildi. Haberde, "Üst düzey bir Washington yetkilisi Türkiye'yi bir anlaşmayı kabul etmeye ikna etmek için herhangi bir taviz vermediklerini söyledi” denildi.

Almanya merkezli DW-TV'de de aynı konuya değinildi ve ABD’li üst düzey bir hükümet yetkilisinin, “Ankara, yüksek teknolojili savaş uçakları teslim etmeyi reddetmesinden vazgeçmesi için ABD'ye baskı yapmadı ve bir talepte bulunmadı” iddiasına yer verildi.

‘Erdoğan’ın hamlesi etkili ve şaşırtıcıydı’

"Türkiye vetosunu kaldırdı" başlığıyla anlaşmayı okuyucularına aktaran İngiltere merkezli The Economist'te ise yaşanan süreçte Türkiye'nin uyguladığı diplomasi yöntemleri konu edildi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı, uluslararası siyasette kendi yolunu bulmak için profesyonel fauller yapmaktan çekinmiyor. Geçen ay, Rusya'nın ciddi tehdidi altındayken Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını hızlandırmak için yaptığı hamle, etkili olduğu kadar şaşırtıcıydı" denilen haberde "Erdoğan ülkesine zaferle dönüyor" tespitinde bulunuldu.