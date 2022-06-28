İsveç-Finlandiya anlaşmasına ilk tepki: 'AKP’nin NATO’ya diklenmesi bu kadar'

Türkiye Komünist Partisi, AKP iktidarının İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü momerandumu imzalalaması sonrası açıklama geldi.

"AKP’nin NATO’ya diklenmesi bu kadar. Şimdi başlasın NATO güzellemesi, çalınsın savaş tamtamları. NATO’nun genişlemesi savaşın yayılması demektir" denilirken, "NATO’nun misyonu antikomünizmdir, emekçi hareketlerinin bastırılmasıdır. Emperyalizm adına daha fazla yağma ve talandır. NATO bir karşıdevrim örgütüdür ve Türkiye NATO’dan derhal çıkmalıdır" ifadesi kullanıldı.