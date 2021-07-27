May Barajı'nda binlerce balık öldü: 'Orta Anadolu'da durum vahim'

Konya'nın Akören ilçesi Ahmediye Mahallesi’nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan May Barajı'ndaki sular, bu yıl Konya Ovası'nı etkisi altına alan meteorolojik kuraklığın da etkisiyle çekildi.

Sudaki oksijen miktarının azalmasıyla da barajdaki binlerce sazan türü balık öldü. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, baraj ve ölü balıklardan örnekler aldı. Örneklerde yapılan ilk incelemelere göre, balık ölümlerinin dış etken kaynaklı olmadığı tespit edildi. May Barajı’nın daha önce DSİ envanterinden de düşürüldüğü öğrenildi.

'Tablonun nedeni yanlış su yönetimi'

soL'a konuşan Doğa Araştırmaları Derneği Genel Koordinatörü Osman Erdem, kuraklığın etkisinden ziyade asıl sorunun suyun yanlış yönetilmesi olduğunu söyledi. Erdem, "Türkiye suyun yönetimine ilişkin su seferberliği başlatması gerekiyor. Bunları çok sık göreceğiz yoksa" dedi.

Erdem şöyle konuştu:

"Kuraklığın sonucu değil aslında yaşadıklarımız, yanlış su yönetiminin etkisi.Konya kapalı havzasında aşırı yeraltı suyu kullanımı var ve bunun sonucu her yıl su seviyesi 2-2,5 metre düşüyor. Obruk oluşumları geçmiş dönemlere kıyasla en az 10-20 kat arttı. 2018'de obruk sayısı 19 civarındayken, 2019'da 29'a çıktı. Tüm bunların sebebi yanlış su yönetimi. Biz Orta Anadolu'daki sulak alanlarımızı tamamen kaybettik. Eskiden Konya Kapalı Havzası'nda Arap Çayırı vardı, artık yok. Meke Gölü kurudu.

May Barajı'nda da çok büyük kaynaklar yok, zaten karstik bir alan, bir sürü su kaçağı var. Bunlara su seviyesinin aşırı düşmesi ve kuraklık da eklenince bu manzara ortaya çıktı.

Türkiye suyun yönetimine ilişkin su seferberliği başlatması gerekiyor. Bunları çok sık göreceğiz yoksa. Bu akarsuları, gölleri, barajları besleyen dip kaynakları var. Su seviyesi düşünce hem barajı hem de onları besleyen akarsuları etkiliyor ve barajlar, göller kuruyor. Türkiye'nin her yerinden de benzer haberler geliyor.

İvedi tedbirler alınmazsa sık yaşayacağız bunları. Tamamen suyun yanlış yönetimiyle ilgili bu sonuçlar. Kuraklık etkili elbette ama asıl problem önemli suyun yanlış yönetilmesi. Elinizdeki kaynaktan daha fazlasını kullanırsanız o kaynağı bitirirsiniz.

'Orta Anadolu'da durum vahim'

May'da da beslenim durdu, aşırı buharlaşma var ve balıklar susuz kalıp, öldü. Orta Anadolu su bakımından çok daha kıt bir bölge, orada çok daha dikkatli olunmalı. Biz ise maalesef sadece tarımsal sulamayı düşünüyoruz.

Daha geçenlerde Tuz Gölü'nde flamingo yavruları öldü çünkü göl kurudu. Basit bir kuraldır, etraftaki dere, akarsu veya yağmur sularının birikmesiyle oluşur göller. Tuz Gölü'nü Melendiz Çayı var, oraya baraj yapıldı su gelmiyor. Konya Ovası'nın drenaj tahliye kanalı geliyordu, o da tarım alanlarına verildi, göle bir damla su ulaşmıyor. Canlılar böylelikle öldü. Bir sürü kuş türü var, vaktinde uçabilenler terk etti, edemeyenler flamingolarla beraber öldü. Orta Anadolu'nun durumu bu kadar vahim.

En öncelikli iş su seferbeliğidir. Asıl bekası su oldu ülkemizin. Gölleri, sazlıkları, barajları kaybettik, planlamaları doğru yapmazsak, suyu doğru kullanmazsak sonuç Orta Anadolu için hiç iyi görünmüyor."