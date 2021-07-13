Tuz Gölü’ne giden kanalların kapatılması binlerce flamingo yavrusunun ölümüne neden oldu

Aksaray'da Tuz Gölü'ne giden su kanallarına vahşi sulamalar için bent çekilmesi binlerce flamingonun ölümüne neden oldu.

Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, flamingoların bölgede yaşamını yitirdiğini görüntüledi. soL'a konuşan Tunç, kanallara bent çekilmesine ilişkin yetkililere defalarca başvuru yaptığını ancak hiçbir sonuç alamadığını söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Tunç, yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

"Tuz Gölü'ne giden 3-4 tane kanal var. Bu kanalların tamamı vahşi sulamalar için kapatıldı. Bu sene zaten az miktarda olan flamingo yavrularının binlercesi öldü. Bölgede şu anda bir tane flamingo yavrusu yok.

Tuz Gölü'ne giden kanallar vahşi sulama için kurutuldu

'Yetkililerle görüştüm, hiçbir sonuç elde edemedim'

Buna dair hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Konuyla ilgili DSİ'yle görüştüm, bir sürü merciyle görüştüm. 'Burada vahşi sulama yapılıyor, bentlerle suların önü kesiliyor' dedim, ancak hiçbir sonuç elde edemedim. Dokunmuyorlar. Artık oy kaygısı mı, köylülerden korktukları için mi bilemiyorum.

'Yakalanan avcılar salıveriliyor'

Burada Doğa Koruma görevlileri avcıları yakalamak için mücadele veriyorlar, avcıları yakalıyorlar. Sonra bir telefon geliyor yukarıdan, diyorlar ki 'Bırakın, ceza kesmeyin'. Bu işlerin çivisi çıktı artık."

Bakanlık sözde koruyordu

AA'da geçtiğimiz ay yer alan haberde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Tuz Gölü ve çevresinde, "flamingo nüfusunun tespiti, izlenmesi, popülasyonlarının araştırılması, bu canlılara yönelik tehditler ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi" çalışmalarının sürdüğü belirtiliyordu.