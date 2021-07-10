Saros'ta doğa katliamına karşı miting

Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Platformu'nun çağrısıyla bugün Keşan’da “Saros’a Adalet İçin Saros’uma Dokunma” başlığıyla miting düzenlemdi.

Saat 11.00’de Sarıkız Konakları Merkez Kent Konutları arasındaki alanda toplanılmasının ardından oluşturulan kortejler saatler 12.00’yi gösterdiğinde Anafartalar Caddesi’nden başlayarak Alparslan Türkeş Meydanı ve İsmet İnönü Caddesi’mi geçerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdüler.

İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de çok sayıda ekoloji örgütü ve siyasi partinin katıldığı mitingde Türkiye Komünist Partisi de Keşan, Çorlu ve Çanakkale örgütleriyle yer aldı. Katılımın yüksek olduğu gözlemlenen miting Keşan Kent Konseyi başkanının konuşması ardından Haluk Levent konseriyle devam etti.