Lavrov, Ukrayna'yla askeri işbirliği konusunu Türkiye'yle görüşeceklerini duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile yakında bir görüşme gerçekleştireceklerini ve görüşmenin gündeminde Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliğinin de olacağını söyledi.

AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Ukrayna ile Türkiye'nin donanma güçleri arasında işbirliği planlarına ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının gündeme gelmesi üzerine "Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesi girişimleri hususundaki pozisyonumuzu çok açık ve belirsizliğe yer bırakmayacak biçimde belirttik" dedi.

Lavrov "Ciddi, sorumlu ülkelerin neden bahsettiğimizi anladığından kuşkum yok. Türk meslektaşlarımızla düzenli diyaloğu sürdürüyoruz ve yakında yeni bir temas planlıyoruz. Elbette bu konuyu da konuşacağımızı düşünüyorum" dedi.