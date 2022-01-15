İran ilk katı yakıtlı uzay roketini test etti

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Kum kentinde din adamlarına hitaben yaptığı konuşmada, İran'ın katı yakıtlı bir motorlu uzay roketini başarıyla test ettiğini söyledi. Bu, ülkenin alandaki ilk başarılı girişimi.

Yeni gelişmeyle birlikte İran daha az maliyetle uydularını dünyanın yörüngesine taşıyabilecek.

İran içinde geliştirilen ve üretilen taşıyıcı roket Zulcenah hakkında konuşan Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, "İran bundan sonra çok sayıda uyduyu düşük maliyetli motorlar kullanarak fırlatabilecek" dedi

Ancak Hacızade, İran'ın Zulcenah roketiyle tam olarak ne kadar tasarruf edeceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Eski roketler kadar kuvvetli değil

Zulcenah'ın katı yakıtlı motoru, 66 tonluk kuvvet veya 725 kN itme kuvveti üretiyor ve bu da taşıyıcıyı 1.590 kN'ye kadar itme gücü üreten dört sıvı yakıtlı motor kullanan bir roket olan Simurg'dan güçsüz kılıyor. Bu fark nedeniyle, katı yakıtlı Zulcenah, Simurg'un düşük Dünya yörüngesine taşıyabileceği 350 kg'a karşılık ancak 220 kg'a kadar yük kaldırabiliyor.

İtkideki iki kat farklılığa rağmen, Zulcenah sadece yüzde 37 daha az yük taşıyabiliyor.

İran Savunma Bakanlığı geçen ay bir Simurg sıvı yakıtlı roket aracılığıyla üç yeni uydu fırlattığını bildirdi.