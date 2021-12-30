İran uzaya uydu taşıyan roket fırlattı

İran medyası bugün Tahran’ın uzaya uydu taşıyıcı roketi Simurg’u fırlattığını duyurdu.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hüseyni de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Uydu taşıyan Simurg roketi üç cihazı başarılı bir biçimde uzaya fırlattı” dedi.

Hüseyni “İlk kez üç cihaz eşzamanlı olarak saniyede 7 bin 350 metre hızla 470 kilometre uzaklığa gönderildi” dedi.

Fırlatma İran’ın sivil uzay programı kapsamında yapıldı.

Bu programdan bağımsız olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu da geçen yıl Nisan ayında ülkenin ilk askeri keşif uydusunu Dünya yörüngesine fırlatmıştı.