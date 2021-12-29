Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Rusya’da

Rusya uzay araştırmaları kurumu Roscosmos'un daveti üzerine Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım ve beraberindeki heyet Rusya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sputnik’in haberine göre, ikili görüşmelerin ardından Türk heyet, Rus kozmonot eğitim merkezi 'Starcity'yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz Kasım ayında Roscosmos başkanı Türkiye’de uzayda işbirliğini görüşmüştü. Roscosmos Devlet Kurumu temsilcileri, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım başkanlığındaki heyetle bir araya gelmiş, Türkiye Rusya ile uzayda işbirliğini ve gelecek vaat eden ikili işbirliği alanlarını ve bu hedeflerin uygulanması için ne gibi adımlar atılması gerektiğini görüşmüştü.

Türk heyetinin Rusya ziyaretinin iade-i ziyaret olduğu belirtiliyor.