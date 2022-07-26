Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde işkence iddiası

İzmir Barosu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi müdür vekili, merkezdeki diğer yönetici statüsündeki yetkililer ve memurlar ile görevli güvenlik memurları ve jandarma personeli hakkında "işkence" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde, 19 Temmuz 2022 tarihinde İzmir Barosu’na, Harmandalı’da bulunan İzmir Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan, içerisinde aile ve çocukların da bulunduğu bir grup Filistinli mültecinin merkezde kapalı tutuldukları ve 9 gün boyunca kendilerine neden tutulduklarına ilişkin bilgi verilmediği, hiçbir yetkiliyle görüştürülmedikleri, kendilerine bu hususlarda bilgi verilmesi talebiyle saat 15.00-16.00 sıralarında yemekhane önünde toplandıkları belirtildi. Yetkili bir kişinin "Ben ne zaman istersem o zaman serbest kalırsınız" diyerek gruba bağırdığı, jandarmanın gruba joplarla müdahale ettiği, kişileri yerlerde sürüklediği, çocukların ezilme tehlikesi yaşadığı, yabancıların işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı, kişilerin yüzlerinde ve vücutlarında kırık ve darp izlerinin bulunduğu şeklinde gelen ihbar üzerine 19 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00’da Baro Başkanlığı’nca konuyu araştırmak için İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe Kaymak’ın GGM’de bulunan ve ihbarda ismi geçen bir yabancıyla görüşmek üzere GGM’ye gitmek üzere görevlendirildiği dile getirildi.

Baronun açıklamasında, "Av. Ayşe Kaymak tarafından personele yabancının kurumda olup olmadığı sorulduğunda kurumda olduğu bildirilmiş, Kaymak giriş ve kayıt işlemleri yapıldıktan yaklaşık 30 dakika boyunca bina içerisinde bulunan avukat görüşme odasında bekletilmiştir" denildi.

Burada bir süre bekletildikten sonra sözlü olarak kişinin kurumda bulunmadığı ve görüştürülemeyeceği bilgisi verilen avukat Kaymak kişinin nerede olduğunu sorduğunda ise hastaneye götürüldüğü bilgisi söylendiği aktarıldı.

'Hastanede' denildi, GGM’de çıktı

İzmir Barosu şikayet dilekçesinde kendilerine sözlü olarak bu kişinin Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunduğunun söylenmesinin üzerine bu hastane ve bölgede bulunan diğer hastanelerde araştırma yaparak hastanelere böyle bir şahsın getirilmediğini öğrendi.

Bunun üzerine kurum çalışanlarına İzmir Barosu’nun dilekçesine derhal yanıt verilmesi ve kişi kurumda ise görüşme talebinin yerine getirilmesi, kurumda değilse saat kaçta çıkış yapıldığı bilgisinin verilmesini tekrar istendi. Dilekçede “kişinin çıkış işlemlerinin yapıldığını bu nedenle görüşme yaptırılamayacağı” bilgisi verildi. Çıkış işlemlerinin ne kadar süreceği sorulduğunda ise "1,5 saat" denilmesi üzerine beklenilmeye başlandı. Ancak aradan geçen 2 saatin sonunda kişinin ancak akşam çıkış yapacağı ifade edildi.

Avukat görüşmesinin engellenemeyeceği, görüşme yapmak üzere beklemeye devam edileceğini bildirildi. Avukata yazılı olarak "yabancının çıkış hazırlığı yapıldığından gerekli prosedürler yapıldığından yabancı ile avukat görüşmesi yaptırılamamıştır" cevabı verildi.

'Anayasa ihlal edildi'

İzmir Barosu'nun konuyla ilgili dilekçesinde Anayasa’nın 36. maddesiyle herkesin avukata erişim hakkının güvence altına alındığı ifade edilirken, temel bir hak olan adil yargılanma hakkının güvencesi olan avukata erişim hakkının kurum amiri talimatı ile engellenmiş olmasının açıkça Anayasa hükümlerinin ihlali anlamı taşıdığı belirtildi.

Dilekçede "ulusal ve uluslararası mevzuat gereği ve deliller ışığında sorumluların TCK madde 94 ve TCK madde 257 başta olmak üzere ve resen gözetilecek diğer suçlar için soruşturma yürütülmesi ve faillerin cezalandırılmaları" talepli suç duyurusunda bulundu.