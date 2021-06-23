Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: Bir sığınmacı yaşamını yitirdi

İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı.

soL'un edindiği bilgiye göre bir sığınmacı yaşamını yitirdi.

Merkezin sığınmacıların bulunduğu 5. katında yangının çıkmasının ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ahmed Maslem'in yaşamını yitirdiğini öğrenildi. İzmir Valisi de incelemeler için olay yerine gitti.

Avukatlar binaya alınmazken konuya ilişkin İzmir Barosu Yönetim Kurulu'ndan Deman Güler "Aylardır buranın sivil denetime açılmasını istiyoruz" dedi. Daha bir ay önce aynı yerde gerçekleşen işkence vakasını hem Avrupa Konseyi'ne hem de Türkiye'deki yetkililere sunduklarını belirten Güler, hiç bir gelişmenin yaşanmadığını belirtti.