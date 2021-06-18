Halk kürsüsünü kuruyor: Büyük Ankara Mitingi'nin programı belli oldu

"Karanlığı Yırtıp Atacağız!", "Halk kürsüsünü kuruyor" sloganlarıyla yarın Ankara'da yapılacak mitingin programı belli oldu.



Yarın saat 16.00'da Anıtpark'ta başlayacak olan mitingde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP MK üyesi Senem Doruk, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Temsilcisi Selahattin Kural ve Türkiye Komünist Gençliği'nden Mert Doğan birer konuşma yapacak.

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ve müzisyen Gülcan Altan da mitingde sahneye çıkacak.