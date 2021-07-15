Gençler Tartışıyor’un bu bölümünde son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız HPV aşısını ve bu aşıya dair Emek Eczanesi’nin sahibi eczacı Cem Kılınç’ın başlattığı aşı bursu dayanışmasını konuştuk.
Gençler Tartışıyor: HPV Aşısı Bursu Dayanışması
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gençler Tartışıyor: HPV aşısı bursu dayanışması
soL TV'de Gençler Tartışıyor’un bu bölümünde HPV aşısını ve bu aşıya dair Emek Eczanesi’nin sahibi eczacı Cem Kılınç’ın başlattığı aşı bursu dayanışmasını konuştuk.
Haber Merkezi
Gençler Tartışıyor’un bu bölümünde son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız HPV aşısını ve bu aşıya dair Emek Eczanesi’nin sahibi eczacı Cem Kılınç’ın başlattığı aşı bursu dayanışmasını konuştuk.
Gençler Tartışıyor: HPV Aşısı Bursu Dayanışması