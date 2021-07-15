Gençler Tartışıyor: HPV aşısı bursu dayanışması

soL TV'de Gençler Tartışıyor’un bu bölümünde HPV aşısını ve bu aşıya dair Emek Eczanesi’nin sahibi eczacı Cem Kılınç’ın başlattığı aşı bursu dayanışmasını konuştuk.

Haber Merkezi

Gençler Tartışıyor’un bu bölümünde son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız HPV aşısını ve bu aşıya dair Emek Eczanesi’nin sahibi eczacı Cem Kılınç’ın başlattığı aşı bursu dayanışmasını konuştuk.

Gençler Tartışıyor: HPV Aşısı Bursu Dayanışması

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'HPV aşısı ulusal aşı programına dahil edilmelidir'