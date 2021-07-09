'HPV aşısı ulusal aşı programına dahil edilmelidir'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği 71 ülkede ulusal aşı programı kapsamında olan HPV aşısının Türkiye'de de ulusal bağışıklama programına dahil edilerek ücretsiz sunulması için kampanya başlattı.

Human Papilloma Virüs (HPV), cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biri. 200 civarında tipi mevcut olan HPV'nin bilinen yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyona neden olmakta. HPV’nin kanser yapan (yüksek riskli) ve siğil yapan (düşük riskli) tipleri bulunmakta. Yüksek riskli HPV tipleri ise kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserlerine neden oluyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği HPV aşılarının 2006 yılından beri kullanımda ve 2017 yılı itibariyle 71 ülkede ulusal aşı programı kapsamında olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada "Ülkemizde bu hedefle bir adım attık. Virüsten %100 oranında koruyan HPV aşısının ücretsiz aşı takvimine alınmasını talep ediyoruz" denildi.

Bu amaçla Sosyal Güvenlik Kurumu’na, derneğin hukukçularının vekilliğinde, aşıyı yaptıran kadınlara aşı ücretinin iadesi talebinde bulunduklarını aktaran dernek "Yüzlerce kadın için başvuru yapacağız. Talebimiz reddedilirse yüzlerce kadın adına dava açacağımızı da ihtar ediyoruz!" dedi.

Yapılan açıklamada "HPV aşısının ücretsiz olması eşit ve parasız sağlık hakkımızın, güvenli ve özgür bir cinsel yaşamın gereğidir. Çabamız, yaşam hakkı mücadelemizin bir parçasıdır. Aşımızı istiyoruz! Eşitlik ve özgürlük için mücadele ediyoruz" denildi.

Türkiye’de HPV virüsü aşısı ücretli. Üç doz aşının maliyeti ise yaklaşık 2 bin 85 lira. Tokat’ta bulunan Emek Eczanesi’nin sahibi Cem Kılınç ihtiyacı olan kadınların aşıya ulaşabilmesi için bir "aşı bursu" kampanyası başlatmıştı. Üç haftada 60 kadının aşılandığı kampanyayı Ecz. Kılınç soL'a anlatmıştı: