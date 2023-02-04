Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ali Koç'tan 'terör örgütüne karşı savaşan Fenerbahçe' çıkışı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımı ligden çekeceği iddiasına yanıt verdi.

Koç, "Önümüzde 2 seçenek var. Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Amatör kümeden Fenerbahçe'yi başlatın falan öyle bir şey yok. Bunlar duygusal çıkışlar. Aklınıza getirmeyin böyle şeyler. Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için önemli adımdır. Yönetim içerisinde bu konuda oylama yaptık. 11'e 3 oyla devam kararı çıktı. 3 kişi arasında ben vardım. Fenerbahçe'nin olmadığı bir Süper Lig, Süper Lig değildir." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 3 Temmuz sürecini hatırlatarak, "Ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise, Fenerbahçe mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa, bunlar da işin içindedir" dedi.