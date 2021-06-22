Devlet hastanesindeki kamu zararını haber yapan gazeteci darp edildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapımı tamamlanan 19 Mayıs Devlet Hastanesi dün itibariyle eksik ve imalat hataları ile hizmet vermeye başladı.

Devlet hastanesinin eksiklerini gün yüzüne çıkaran Yeniçağ Gazetesi Samsun muhabiri İbrahim Akkuş, hastane inşaatının yüklenici firmasının çalışanları tarafından doğalgaz borularıyla darp edildi.

Yeniçağ'ın habere göre, yaklaşık 3 aydan bu yana hastane inşaatında incelemelerini sürdüren, eksik ve hatalı noktaları tespit eden Akkuş daha önce de firma çalışanları tarafından tehdit edilmişti.

Akkuş darp edilmesi sonrası şikayetçi olurken emniyete verdiği ifadesinde, "Eksiklerin giderilmeden Hastanenin açılmaması yönünde kamu zararının önlenmesi için haber yaptım" dedi. Saldırganlar ise ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.