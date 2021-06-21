Kurye Demirbaş'ı alıkoymaktan yargılanan Hattat patronunun cezası belli oldu

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, kurye Renas Demirbaş'ı evinde alıkoymaktan yargılandığı davada 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında şikayetçi kurye Renas Demirbaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar İpek Hattat, Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'in katılmadığı duruşmada, avukatlar, müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Hattat'ın avukatı, şikayetçinin maddi zararının müvekkili tarafından karşılandığını söyledi.

Mahkeme, sanıklardan Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'i beraat ettirirken, İpek Hattat'ı 'Hürriyeti tahdit' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Mala zarar verme' suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına, 'Hakaret' suçundan da 1500 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme,'Yağma' suçundan ise Hattat'ın beraatına karar verdi. Mahkeme, İpek Hattat'a verilen cezaları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi.

25 yıla kadar hapsi istenmişti

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İpek Hattat’ın 22 Şubat'ta tabletini tamir ettirmek için şoförüyle söz konusu işyerinin sahibine yolladığı, Hattat’ın tamiratın tam yapılmadığını söylemesi üzerine iş yeri sahibinin kurye Renas Demirbaş’ı 25 Şubat’ta sanığın ikametine gönderdiği anlatıldı. Kuryenin içeri davet edildiği, içeri girer girmez de kapının kapatılıp kilitlendiği kaydedildi. İddianamede sanık İpek Hattat’ın, ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Mala zarar verme’, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar, Hattat'ın erkek arkadaşı Hüseyin Sami Yüzer ve Hattat'ın şoförü Veysel Güven'in ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’ suçlarından 11 yıldan 25’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Ne olmuştu?

İpek Hattat bozulan tabletini almak için evine gelen kuryeyi alıkoymuş, küfür ve hakaret etmiş, hayvan dışkısı üzerine oturmaya zorlamıştı.

Kurye Renas D. yaşadıklarını Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında şöyle anlatmıştı:

“Bozulan ürününü teslim almak için kapısının önüne gittim, İpek Hattat 'Bunlar dolandırıcı, beni bekletiyorsunuz' diye bağırdı. Ben 'tableti almaya geldim, yaptırıp getireceğim' dedim, bu sırada bana hakaret edildi. İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşı beni zorla evin içerisine alıp kapıyı kilitledi, 'patronun gelmeden bırakmıyorum' dedi. Ben o sıra patronumu aradım, 'beni bırakmıyorlar, sen gelmeden bırakmayacaklarını söylüyorlar' dedim. Şoförü telefonumu aldı sonra. İpek Hattat iki saat boyunca hakaret etti, küfür etti. Telefonumu paramparça etti. İçeride ayakta dururken hayvanın dışkısının üzerine otur, kirletme oraları dedi, dışkının üstüne oturmamı istedi. 2 saat boyunca hakarete, küfüre maruz kaldım. Polisler gelince de kapıyı açmadılar, polisler kapıyı kırıp içeri girdi."