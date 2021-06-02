CHP'den Erdoğan'a üçüncü doz aşı tepkisi: Açıkla

CHP’li Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üç doz aşı oldum" açıklamasına tepki gösterdi.

Erdoğan dün akşam TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında "Üç doz aşı oldum. Bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım" demişti.

Bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle iki günde yaklaşık 300 kişinin ölmeye devam ettiğini ve aşıya ihtiyaç olduğunu belirtti.

"(Erdoğan'ın) Katıldığı televizyon programında hepimiz şaşkınlıkla kendinin 3. doz aşıyı vurulduğunu öğrendik" diyen Özel şunları söyledi:

"Soru şu! Birinci doz aşıyı gördük, ikinci doz aşıyı gördük. Eğer o birinci doz aşı senin aslında ikinci doz aşın, eğer Türkiye'de kimse için aşı yokken 2020 yılının sonunda vurulduysan bunu açıkla. Yok aşımızı vurulduk dediğin tarihten sonra ikinci doz aşıyı bildiğimiz tarihte vurulduysan bu üçüncü doz hatırlatma aşısıysa sağlık çalışanlarından önce bu aşıyı vurulma hakkını nereden buldun".