Erdoğan'dan tepki çeken evcil hayvan sorusu: Öldürdün mü?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında "gazetecilerin" sorularını yanıtladı.

Geçen hafta AKP Merkez Karar Yürütme Kurulunda hayvan haklarına yönelik konuyu görüştüklerini ve sürecin hızlandırılmasını istediğini aktaran Erdoğan, "Şu anda Tekirdağ Milletvekilimiz Mustafa Bey, komisyon başkanı da olması hasebiyle de işi süratle devam ettiriyorlar. İnşallah başaracağız" dedi.

Kimi zaman televizyonda gördüğü hayvanlara yönelik muamele karşısında yıkıldığını söyleyen Erdoğan, kendisinin de 15-16 evcil hayvanı bulunduğunu, bunların gittiği yerlerde kendisine ve eşine hediye edildiği anlattı.

Bu sırada Erdoğan'ın gazeteci Hasan Öztürk ile arasında geçen şu diyalog sosyal medyada tepki topladı:

Erdoğan: Sende kaç tane hayvan var?

Hasan Öztürk: Geçen haftaya kadar iki taneydi şimdi 1 tane var.

Erdoğan: Öldürdün mü?

Hasan Öztürk: Ben öldürmedim efendim

Ayrıca evde oğlunun muhabbet kuşlarının olduğunu da söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim Rümeysa kızımız var, o da bir alem. Bana kendilerini gösteriyor, onda da 3-4 tane kedi var.

Yani sevilmeyecek gibi değil. İşte bazen bu pitbullar falan ürkütüyor. Ama biliyorsunuz bizim öyle bir peygamberimiz var ki... Yolda giderken kenarda bir köpek ölüsünü görüyor, birileri burnunu kapatıyor. Fakat peygamber efendimiz 'Dişleri ne kadar güzel' diyor. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz.

Aynı şekilde büyük sahabe Ebu Hureyre... Adı niye Hureyre? Kedilerin babası. Böyle bir ümmetiz, böyle bir ümmetin mensuplarıyız. Dolayısıyla bizim hayvanlara karşı olan yaklaşımımızın kesinlikle çok farklı olması lazım, çok olumlu olması lazım. Tedbirlerimiz neyse alacağız.

Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanlara yönelik düzenleme gibi algılanıyor ama biz bunu çok daha geniş düşünüyoruz. İnşallah bu kapsamda da bunu bitireceğiz."