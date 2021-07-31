Ülke genelinde orman yangınları sürüyor.
Bodrum'da 28 Temmuz'da çıkan ilk yangın dün kontrol altına alınırken, ilçede bugün bir yangın daha çıktı.
Yangının Umurça bölgesinde çıktığı ifade ediliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bodrum'da yine yangın çıktı!
Bodrum Güvercinlik'te çıkan yangın dün kontrol altına alınırken ilçede bugün bir yangın daha çıktı.
Haber Merkezi
Ülke genelinde orman yangınları sürüyor.
Bodrum'da 28 Temmuz'da çıkan ilk yangın dün kontrol altına alınırken, ilçede bugün bir yangın daha çıktı.
Yangının Umurça bölgesinde çıktığı ifade ediliyor.