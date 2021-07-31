Bodrum'da yine yangın çıktı!

Bodrum Güvercinlik'te çıkan yangın dün kontrol altına alınırken ilçede bugün bir yangın daha çıktı.

Haber Merkezi

Ülke genelinde orman yangınları sürüyor.

Bodrum'da 28 Temmuz'da çıkan ilk yangın dün kontrol altına alınırken, ilçede bugün bir yangın daha çıktı.

Yangının Umurça bölgesinde çıktığı ifade ediliyor.

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