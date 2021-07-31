Alanya Güzelbağ tahliye ediliyor: 'Güzelbağ'a gelmeyin' mesajı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güzelbağ Mahallesine sıçrayan yangın dolayısıyla bölge boşaltılıyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklmada, "Kıymetli hemşehrilerim, An itibariyla yangın şuanda şiddetli rüzgarla Güzelbağ mahellemizde artarak devam etmektedir. 3 uçak, 5 helikopter ve 50'nin üzerinde büyük itfaiye araçları ile yangına müdahale edilmektedir. Biz tüm kurum ve belediye ekiplerimizle Güzelbağ'dayız ve can kaybı yaşanmaması adına bölgenin boşaltılması için mücadele ediyoruz. Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin. Yardım edecek araç ve ekipler için hem bölgeyi hem de trafiği rahatlatalım" dedi.