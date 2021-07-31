Depremler, seller ve şimdi yangın… AKP’nin umrunda değil

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, 'doğal afetleri' ve AKP'nin seyirci kalmasını manşete taşıdı, çıkış yoluna işaret etti.

Gazetenin manşetinden bir bölüm ve PDF'i şöyle:

Doğal afetlerin hiçbiri bize doğanın bir sürprizi değil. Ne Karadeniz’deki sel sürprizdi, ne yazın çıkan yangınlar. Uzmanların her fırsatta uyardığı İstanbul depremi de sürpriz olmayacak. Doğal afetleri bizim için bir felakete çevirense, tamamen ülkeyi yönetenlerin tercihleri. Müteahhitlerin, maden şirketlerinin, inşaat patronlarının değil halkın çıkarı düşünülse; afetler henüz olmadan önlemler alınsa kimsenin bu kadar canı yanmaz.

Bu yangın yerinden çıkışın tek bir anahtarı var, o da örgütlülük. Dün İzmir Depremi’nde, bugün Manavgat yangınında örülen dayanışmayla, o anahtar elden ele dolaşıyor.

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